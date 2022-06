Kirche in Viersen : Neuer Diakon für Pfarre St. Remigius

Viersen In der Pfarre wird es voraussichtlich bis September 2023 neben dem ständigen Diakon Rolf Naus mit Philipp Fiala (26) einen weiteren Diakon geben.

Weihbischof Karl Borsch hat den Erkelenzer und zwei weitere Seminaristen des Aachener Priesterseminars am Samstag in der Kirche St. Anna in Düren zu Diakonen geweiht. Ab August 2021 war Fiala bereits als Praktikant in der Pfarre St. Remigius, übernahm zum Beispiel Aufgaben in der Seelsorge, hielt auch schon Predigten, wie er erzählt. Seine „Premiere“ als Diakon habe er am Donnerstag bei der Fronleichnamsprozession, berichtet Fiala. „Bis August 2023 bin ich in Viersen eingesetzt“, sagt er.

Fiala wurde am 31. Juli 1995 in Erkelenz geboren. Nach seinem Abitur 2014 am Gymnasium Haus Overbach in Jülich-Barmen hat er zunächst Politik und Gesellschaft sowie Hispanistik an der Universität Bonn studiert. 2016 begann er sein Studium der Theologie an der Universität in Münster, absolvierte Auslandssemester an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Brixen (Italien) und an der Pontifica Universitá Gregoriana in Rom. „Am 1. Oktober 2023 werde ich in Rom zum Priester geweiht“, sagt er – danach wolle er Moraltheologie studieren.