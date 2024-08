Pflegeberaterin bietet individuelle Trainings in Viersen an Die eigene Mutter zu Hause betreuen

Ende vergangenen Jahres war Erika Engels gestürzt und hatte sich dabei am Knie verletzt. Nach zwei Operationen in einem anderen Krankenhaus kam sie zur Mobilisierung auf die geriatrische Station des St.-Irmgardis-Krankenhauses. Die Seniorin hatte Probleme, Nahrung bei sich zu behalten, war dadurch sehr schwach und litt an Kreislaufproblemen. „Bei jedem Versuch, sich hinzustellen oder nur im Bett aufzurichten, bekam sie Probleme“, erinnert sich Chefarzt Hanns-Peter Klasen. An eine Mobilisierung – geschweige denn an eine Rückkehr in ihr Haus, in dem die Seniorin allein lebt – war also zunächst einmal überhaupt nicht zu denken.