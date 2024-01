Pflegeheim in Viersen-Dülken Die Frau für die letzten Wünsche

Anita Draken ist ausgebildete Krankenschwester und Heilpraktikerin. Seit Februar 2023 kümmert sie sich als Versorgungsplanungsberaterin in Haus Bodelschwingh, dem Dülkener Alten- und Pflegezentrum, darum, dass neben der rechtlichen und der medizinischen Vorsorge auch die pflegerischen Wünsche der Bewohner, vor allem in ihrer letzten Lebensphase, dokumentiert und gewürdigt werden. „Hierbei wende ich mich als die beratende Person an den Bewohner und nicht umgekehrt“, erklärt Draken und weist damit auf den grundlegenden Unterschied zur rechtlichen und medizinischen Vorsorge hin, die jeder Mensch eigenständig angehen muss.