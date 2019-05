Viersen : Pflege-Eltern werden? Info-Abend für Interessenten

Wenn Kinder aus Problemfamilien genommen werden müssen, springen oftmals Pflegeeltern ein. Foto: dpa/Marc Tirl

Viersen Der Pflegekinderdienst des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) bietet am Donnerstag, 9. Mai, um 20 Uhr am Hildegardisweg 3 eine Informationsveranstaltung für Menschen an, die Pflegeeltern werden möchten.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Eingeladen sind interessierte Familien, Paare, Singles und Lebensgemeinschaften. Der SkF ist anerkannte Adoptionsvermittlungsstelle und der Pflegekinderdienst im Auftrag der Jugendämter der Städte Viersen und Nettetal.

Aus verschiedenen Gründen suchen Kinder für eine begrenzte Zeit oder auf Dauer ein liebevolles Zuhause in einer Pflegefamilie. Der Pflegekinderdienst bereitet intensiv auf die neue Lebenssituation vor, informiert über alles Wichtige zum Thema, beantwortet Fragen und gibt Hilfestellung.

Solange ein Kind in einer Pflegefamilie lebt, bieten die Fachkräfte des SkF Unterstützung durch Beratung und Fortbildung an. Zudem wird ein Pflegegeld für die Versorgung des Kindes und die Erziehungsleistung gezahlt.