Für Artenvielfalt in Viersen : Pflanzfibel für Hobbygärtner

Viersen Die 32-seitige Gratis-Broschüre ist ab sofort online abrufbar, es gibt sie unter anderem auch in den Stadtteilbüros. Sie enthält Tipps für Hobbygärtner und Informationen über heimische Pflanzen.

Die Viersener Pflanzfibel soll ein nützliches Nachschlagewerk für Hobbygärtner sein. Ab sofort liegt die 32-seitige Gratis-Broschüre im Servicecenter im Stadthaus am Rathausmarkt, im Dülken-Büro an der Lange Straße 32, im Süchteln-Büro an der Tönisvorster Straße 6 und im Treffpunkt Mitte an der Lindenstraße 7 aus. „Die ,Viersener Pflanzfibel‘ beschreibt, worauf Hobbygärtnerinnen und -gärtner bei der Anlage und Pflege von Staudenbeeten im eigenen Garten achten sollten“, erläutert ein Stadt-Sprecher. „Darüber hinaus bietet sie eine umfangreiche bebilderte Auflistung von ökologisch wertvollen und insektenfreundlichen einheimischen Stauden, Sträuchern und Gehölzen, sortiert nach dem Blühzeitpunkt.“ Ziel sei es, das Bewusstsein der Menschen für die Wichtigkeit von Artenvielfalt zu stärken. Die Viersener Pflanzfibel ist auch online abrufbar, im PDF-Format kann sie unter www.viersen.de heruntergeladen werden.