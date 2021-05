Quarantäne im Kreis Viersen : Wie Reiserückkehrer kontrolliert werden

Bundespolizisten kontrollieren bereits seit April immer wieder an Grenzübergängen wie zum Beispiel in Niederkrüchten. Foto: Christian Schwerdtfeger

Kreis Viersen Wer zum Pfingsturlaub in den Niederlanden war, muss jetzt in Quarantäne. Das Kreis-Gesundheitsamt kontaktiert die Reiserückkehrer, an die Ordnungsämter werden die Daten aber nicht übermittelt.

Bundespolizisten haben an Pfingsten verstärkt Reiserückkehrer aus den Niederlanden an Grenzübergängen im Kreis Viersen kontrolliert. Bilanz gezogen werde am Dienstag, teilte eine Sprecherin am Montag auf Anfrage mit. Nach erster Einschätzung sei an den Grenzen mehr los gewesen als an einem regulären Wochenende, jedoch weniger als an den Pfingsttagen vor der Pandemie.

Damit deutsche Touristen nicht allzu leichtsinnig agieren, hatte das Bundesgesundheitsministerium die Coronavirus-Einreiseverordnung geändert und Quarantäne-Regeln erlassen. Ob sich Reiserückkehrer aus dem Kreis Viersen daran halten, kontrollieren neben der Bundespolizei das Kreis-Gesundheitsamt und die Ordnungsämter der Kommunen – jedoch nicht flächendeckend.

Kreis-Sprecherin Anja Kühne erklärt: „Die Reiserückkehrer werden durch das Gesundheitsamt per E-Mail kontaktiert und auf die jeweiligen Quarantänebestimmungen und gegebenenfalls möglicher Verkürzung der Quarantäne nach Vorlage eines negativen Testergebnisses hingewiesen.“ Sie ergänzt: „Eine Übermittlung der Daten der Reiserückkehrer an die Ordnungsämter findet bislang nicht statt. Es wird aber derzeit geprüft, ob eine Übermittlung kurzfristig erfolgen kann.“ Nicht jeder Einwohner des Kreises Viersen, der eigentlich in Quarantäne müsste, hält sich daran. „Unser Gesundheitsamt hat pro Woche im Schnitt eine niedrige einstellige Zahl von Fällen, bei denen es das zuständige Ordnungsamt informiert“, berichtet Kühne.

Michael Einmal vom Ordnungsamt der Gemeinde Brüggen erläutert, die örtliche Ordnungsbehörde unterstütze, indem stichprobenartig Kontrollen durchgeführt würden. Auch etwa in Niederkrüchten, so erklärt Pressesprecher Frank Grusen, wird die Einhaltung der Quarantäne stichprobenartig kontrolliert. Jan van der Velden, Sprecher der Stadt Nettetal, erklärt: „Wir werden erst tätig, wenn dem Gesundheitsamt Tatsachen bekannt werden, die eine Verletzung der Quarantänepflicht erkennen lassen, wenn etwa Anrufe nicht entgegengenommen oder Anzeigen von Nachbarn vorliegen.“