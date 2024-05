Pfingsten in Brüggen Viel Musik, weniger Besucher beim Markt

Der Samstag verlief wider Erwarten trocken. „Aber so ruhig wie heute habe ich den Pfingstmarkt noch nie erlebt“, sagte einer der Aussteller. Die Besucher mussten sich zudem überraschen lassen, ob die Geschäfte in der Fußgängerzone geöffnet waren. „Die neue Citymanagerin Silke Langner wird noch mal einen Anlauf starten, um etwa bei Events für einheitliche Öffnungszeiten zu werben“, sagt Guido Schmidt von der Gemeindeverwaltung. Am Samstagabend sorgten dann Rob Sure und anschließend „Kings For A Day“ für Stimmung unter den Feierfreudigen, die sich auch von einem Platzregen nicht abschrecken ließen. Am Sonntag unterhielten das Duo Rob Collins und Paddy Boy sowie anschließend die Schröders das Publikum, am Montagnachmittag traten „Colors ae Shades“ auf.