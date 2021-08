Bauvorhaben in Brüggen-Born : Pfarrheim soll ein XXL-Zentrum werden

Unter dem Dach der Grundschule in Brüggen-Born sind auch der Kindergarten und der Jugendtreff untergebracht. Würden diese Einrichtungen ausziehen, gebe es mehr Platz für die OGS. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen Die Bürggener Verwaltung will Betreuungsprobleme in Born ausräumen. Dafür soll nicht nur eine neue Kita mit drei Gruppen gebaut werden, sondern auch mehr Platz in der Grundschule genutzt werden. So sieht die große Lösung aus.