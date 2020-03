Corona-Krise : Pfarrer Nienkerke dreht jetzt Impuls-Videos

Dülken Der katholische Geistliche veröffentlicht im Internet nun Woche für Woche einen kurzen Denkanstoß für seine Gemeinden.

Drei Folgen hat der Pfarrer schon abgedreht, die erste, zwei Minuten und zwei Sekunden lang, ist ab sofort verfügbar. Nienkerke erklärt: „Die gegenwärtige Corona-Krise schränkt das öffentliche Leben immer mehr ein. Das Verbot, gottesdienstliche Versammlungen abzuhalten, verlangt uns einiges ab und stellt uns auch als Kirche vor neue Herausforderungen. Dabei treten auch bisher ungewohnte Wege und moderne Medien in den Blick.“ Also hat er seine Kamera auf ein Stativ gesteckt, in der Kirche St. Cornelius aufgestellt und auf Aufnahme gedrückt. In dem kurzen Film richte er passend zum Evangelium „ein kurzes geistliches Wort an die Menschen in unseren Gemeinden“, erzählt Nienkerke. „Ich habe das alles selbst gemacht, dafür auch zum ersten Mal ein Videoschnittprogramm benutzt, einen Vor- und Nachspann eingefügt.“