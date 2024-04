Pfarrer Puts im Ruhestand Für drei Gemeinden geht eine Ära zu Ende

Mit Wirkung vom 9. April 2000 ernannte ihn Bischof Heinrich Mussinghoff sowohl zum Pfarrer an St. Lambertus in Breyell als auch zum Pastor proprius (eigener Hirte) mit dem Titel Pfarrer an der Pfarrvikarie St. Peter und Paul in Leutherheide. Gut drei Jahre später, am 28. September 2003 wurde Günter Puts außerdem zum Pfarrer an St. Anna in Schaag ernannt – unter Beibehaltung seiner Aufgaben an St. Lambertus und St. Peter und Paul, wie auf der Internetseite der GdG Nettetal ausgeführt wird. Schon einige Monate zuvor, am 26. Mai 2003, wurde er zum Leiter der GdG Nettetal, ernannt. Wirkung hatte die Berufung ab dem 1. Juli 2006. Der GdG Nettetal gehören alle sieben Pfarrgemeinden in Nettetal an.