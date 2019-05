Viersen : Hartmut Siebel feiert in der Kreuzkirche

Vor 50 Jahren wurde Hartmut Siebel zum Pfarrer ordiniert. Der gebürtige Essener, der für die evangelische Gemeinde Viersen im damaligen Pfarrbezirk Rahser wirkte, ist seit 2000 nicht mehr im aktiven Dienst.

Seine kirchliche Laufbahn begann er 1969 in Lünen. Später ging er nach Borkum, von dort für vier Jahre nach Kopenhagen, bevor er 1987 nach Viersen kam. Sein ehrenamtliches Engagement pflegt er auch als Ruheständler. So setzte er sich für das Dülkener Sozialunternehmen Robin Hood ein, reiste mit dem Verein „Freunde von Kanew“ in die Ukraine und gehört zum Vorstand des Vereins „Förderung der Erinnerungskultur – Viersen 1933 bis 45“. Siebel, der mit seiner Ehefrau im Dülkener Stadtteil Schirick lebt, trifft man nach wie vor auf der Kanzel an. Der zweifache Vater und dreifache Großvater unterstützte Landgemeinden, feiert bis heute vertretungsweise in der Kreuzkirchengemeinde und deren Seniorenzentren den Gottesdienst. In der Kreuzkirche an der Hauptstraße 120a begeht er am Sonntag, 2. Juni, um 10 Uhr, sein Amtsjubiläum mit einem Gottesdienst und anschließendem Empfang im Gemeinderaum neben der Kirche. „Ich fühle mich mit meiner alten Gemeinde und der Kreuzkirche immer noch besonders stark verbunden. Schön wäre es, viele vertraute Gesichter wiederzusehen“, sagt er.