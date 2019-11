Ehejubiläum in Schwalmtal : Peter und Katharina Breuer feiern Diamanthochzeit

Katharina und Peter Breuer, Schwalmtal, diamantene Hochezit am 28. November. Foto: Paul Offermanns

Schwalmtal Peter (81) und Katharina Breuer (82) vom Ungerather Kirchweg 34 in Schwalmtal-Ungerath feiern am Donnerstag, 28. November, ihre Diamantene Hochzeit: Sie traten vor 60 Jahren in der Dülkener Pfarrkirche St. Cornelius vor den Traualtar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Paar startet seinen Ehrentag um 10 Uhr mit einem Dankgottesdienst in der Kapelle vom Kinderdorf Bethanien, danach wird in der Gaststätte Wassenberg in Vogelsrath gefeiert. Viele erinnern sich bei den beiden an „Breuer Pitter“ und „Käthchen“ vom Sportplatz in Waldniel.

Zwei Jahre vor der Trauung lernte Peter Breuer Käthe Bollessen im Dülkener Kino kennen. Zusammen mit einem Freund fuhr er auf einer Vespa immer von Schier nach Dülken, um seine Liebste zu treffen. Nach der Heirat zogen beide zunächst bei den Eltern des Mannes ein. Danach bezogen sie für zweieinhalb Jahre ihre erste eigene Wohnung im Rüsgen. Beide zogen drei Kinder groß. Inzwischen gehören auch drei Enkelkinder zur Familie.

Katharina und Peter Breuer lernten sich im Kino kennen, feiern am 28. November Diamanthochzeit. Repro: Breuer/Foto: Off. Foto: Breuer