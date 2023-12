Viersener Pétanque-Club Sportverein wird ab 2024 Integrationsstützpunkt

Pétanque als Vereinssport hat in Viersen eine lange Tradition – sogar mit einem Ligabetrieb in Bezirksliga, Bezirksklasse und Kreisliga. Beim VPC waren immer alle Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit willkommen. „Nun möchte sich der Verein dieser Thematik noch intensiver widmen und Menschen eine neue Heimat bieten. Wir setzen noch einmal verstärkt einen klaren Fokus auf die soziale Verantwortung und die Gemeinschaft“, erklärt Kaiser. „Die Entscheidung, Stützpunktverein zu werden, spiegelt damit die Überzeugung des Vereins wider, dass der Sport eine kraftvolle Plattform für die Förderung der Integration und des interkulturellen Verständnisses bietet.“