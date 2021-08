Kontakt-Rat-Hilfe Viersen : Chef der Suchtberatung verabschiedet sich

Viersen Nach 34 Jahren Arbeit in der Suchtberatung im Kreis Viersen geht Reiner Lennertz neue Aufgaben an. Eine Nachfolgerin gibt es bereits.

Reiner Lennertz (58), Chef der Suchtberatung Kontakt-Rat-Hilfe Viersen, wird künftig als Bereichsleiter der „Wohnungslosenhilfe“ im Petrusheim in Weeze tätig sein. Seit 2005 leitete er die Einrichtungen des Vereins Kontakt-Rat-Hilfe, zu denen die Beratungsstelle an der Kreuzherrenstraße, das „Betreute Wohnen in Wohngemeinschaften“ an der Düsseldorfer Straße und die Sozialkaufhäuser der „Kaufbar“ gehören. Die Arbeit in der Suchtberatung und deren Entwicklung habe ihm viel Freude gemacht, sagte Lennertz zum Abschied. Wie er die Arbeit der Suchtberatung erklärt: „Es gibt viele Wege, die in die Sucht führen – wir bieten viele Wege, die aus ihr herausführen.“ Hans Josef Kampe, Vorstand des Vereins Kontakt-Rat-Hilfe, erinnerte in einer Feierstunde an eine lange, gemeinsame Wegstrecke, die mit der Drogenberatung 1987 begann: „Du warst hochangesehener Partner der Behörden und Einrichtungen, die unsere Arbeit sichergestellt, finanziert und mit denen wir kooperiert haben. Du und alle Mitarbeiter, ihr habt einen verdammt guten Job gemacht.“ Nachfolgerin ist nach Vereinsangaben Lennertz’ bisherige Stellvertreterin Yella Lennartz. naf/Foto: Verein