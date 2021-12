Corona in Viersen : Familienzentrum kann Mittwoch wieder öffnen

Am Montag hatte das Gesundheitsamt des Kreises Viersen PCR-Testungen in dem Familienzentrum in Viersen-Süchteln durchgeführt. Für die Kita-Kinder war am Freitag Quarantäne angeordnet worden. Es seien vier Corona-Fälle bekannt geworden, berichtete der Kreis Viersen am Dienstag. Foto: Nadine Fischer

Viersen Nach zwei Tagen, an denen geschlossen war, kann das Familienzentrum St. Irmgardis in Viersen-Süchteln am Mittwoch wieder öffnen. Wieviele Kinder die Betreuung in Anspruch nehmen, ist noch offen.

Wie viele Kita-Kinder an diesem Mittwoch im Familienzentrum St. Irmgardis in Viersen-Süchteln Betreuung in Anspruch nehmen, konnte Sylwia Digiacomo tags zuvor noch nicht abschätzen. Aber das Familienzentrum werde wieder öffnen, „die Mitarbeiter können zurückkommen“, sagte sie. Nach positiven Corona-Fällen hatte das Gesundheitsamt des Kreises Viersen am Freitag Quarantäne für die Kita-Kinder angeordnet; am Montag mussten Eltern, Kinder und Personal zum PCR-Test erscheinen. Weil das Personal danach nach Hause geschickt wurde, musste das Familienzentrum schließen, auch am Dienstag war es zu. Wie eine Sprecherin des Kreises mitteilte, stehen in einzelnen Kindergärten im Kreis derzeit positiv getestete Kinder unter Quarantäne. „Kontaktpersonen oder die gesamte Einrichtung sind momentan nur im Familienzentrum St. Irmgardis betroffen.“ Sofern die von der Quarantäne betroffenen Kinder selbst nicht positiv getestet würden, dürften sie nach Beendigung der Quarantäne wieder in die Einrichtung kommen. „Wenn es die Situation erfordert, finden weitere Testungen statt.“ Mitarbeiter seien nur von einer Quarantäne betroffen, wenn kein Impfnachweis vorliege.

(naf)