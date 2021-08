Hobbyköchin aus Viersen ist dabei : „Perfektes Dinner“ mit Drehorten in Viersen

In der Kochschule von Cos-Catering in Viersen wurde in einer der Folgen aufgetischt. Foto: Cos-Catering

Viersen Eine Viersenerin kocht in dieser Woche beim „Perfekten Dinner“ bei Vox. Doch neben der Kandidatin gab es – hinter der Kamera – weitere Beteiligte aus Viersen.

Fünf Hobbyköche vom Niederrhein sind in dieser Woche Abend für Abend in der Sendung „Das perfekte Dinner“ beim Sender Vox zu sehen – auch die Viersenerin Sarah Franssen tritt an. Gedreht wurde dafür im Herbst unter anderem im Hotel-Restaurant Rahserhof in Viersen. Interview-Szenen mit den Kandidaten seien dort aufgenommen worden, erzählt Pächter Andre Spooren. „Das ganze Produktionsteam hat im Rahserhof übernachtet“, ergänzt er. Gekocht wurde auch vor der Kamera, in Spoorens Kochschule.