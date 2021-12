In Brüggener und Niederkrüchtener Kirchen : Per Planwagen von Krippe zu Krippe fahren

Grenzland „Von guten Mächten wunderbar geborgen“: Mit diesem Lied von Dietrich Bonhoefer ist der Krippenweg 2021/22 überschrieben, den eine Arbeitsgruppe in den katholischen Gemeinden in Brüggen und Niederkrüchten organisiert hat. Was er an den Sonntagen 26. Dezember und 2. Januar bietet.

Ebenfalls neu in diesem Jahr: die Rochuskapelle in Brüggen mit einer Hauskrippe von Gottfried Optenplatz, die dort seit einigen Jahren liebevoll aufgebaut wird. Zu sehen sind an beiden Sonntagen jeweils von 14 bis 17 Uhr zudem Krippen in der Brachter Kirche St. Mariä Himmelfahrt, in St. Nikolaus Brüggen, in der Borner Kirche St. Peter, in der Lüttelbrachter Kirche St. Maria Helferin (nur am 2. Januar), in der Elmpter Kirche St. Laurentius, in der Kapelle an der Heiden (nur am 26. Dezember) sowie in St. Bartholomäus Niederkrüchten und in der Oberkrüchtener Kirche St. Martin. Für beide Sonntage sind Lesungen und Impulse von Dietrich Bonhoeffer in St. Nikolaus und in St. Maria Himmelfahrt Bracht sowie für 2. Januar in St. Peter geplant. Am 26. Dezember gegen 15 Uhr spielen Eva Otto (Violine) und Indiva Farabi (Klavier) in St. Nikolaus.