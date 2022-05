Ehejubiläum in Schwalmtal : Im Käfer fuhr das Ehepaar Brunkau auf Hochzeitsreise

Goldhochzeit Brunkau Foto: Paul Offermanns

Schwalmtal Im Schwalmtal-Waldniel wird an der Pumpenstraße Ehejubiläum gefeiert: Barbara und Bernd Brunkau sind seit 50 Jahren miteinander verheiratet.

Die Waldnieler Barbara und Bernd Brunkau (beide 75) sind am 12. Mai 50 Jahre verheiratet. Zwei Tage später feiern sie ihre Goldhochzeit um 11.30 Uhr mit einem Dankgottesdienst in der evangelischen Kirche in Waldniel - mit anschließendem Sektempfang für Freunde und Bekannte. Zur Goldhochzeit kommt auch Barbara Brunkaus Halbbruder Jörg Patzke mit seiner Familie aus Leipzig. Von seiner Existenz erfuhr die Jubilarin zufällig von der Oma.

Vor fast 70 Jahren flohen die Familien der Jubilare aus der DDR nach Iserlohn. Nach Schule, Ausbildung und Studium heirateten sie dort 1972. Ein halbes Jahr gingen sie im VW Käfer auf Hochzeitsreise, besuchten Afghanistan und Nepal, legten mehr als 29.930 Kilometer zurück, verbrauchten 2472 Liter Benzin für 960 Mark und mehrere Reifensätze.

1977 kamen sie nach Waldniel: Barbara Brunkau war dort Realschullehrerin bis zum Ruhestand vor elf Jahren, Ingenieur und Studiendirektor Bernd Brunkau ging als Lehrer am Berufskolleg in Kempen und Leiter von Fachseminaren am Düsseldorfer Studienseminar vor zehn Jahren in Pension. Das Paar hat drei Töchter.

Barbara und Bernd Brunkau sagten am 12. Mai 1975 „Ja“ zueinander. Am 14. Mai 2022 feiert das Paar im größeren Rahmen. Foto: Privat

Barbara Brunkau war Ratsfrau der SPD in Meerbusch und Kandidatin für den Europarat, ihr Mann SPD-Ratsmitglied in Schwalmtal. 2020 traten beiden den Bündnisgrünen bei. Sie sind außerdem in zahlreichen Vereinen aktiv, etwa im Asylkreis Schwalmtal und seit mehr als 30 Jahren bei der DRLG-Ortsgruppe Schwalmtal. Im Jahr 1982 begann Bernd Brunkau bei der Eröffnung des Solarbades mit der Ausbildung von Lebensrettern.

Er ist Mitbegründer der „Freunde der Partnerstadt Ganges“. Seine Frau gehört zur Frauen-Fitness-Gruppe des OSC Waldniel und macht mit im Singkreis der Liedermacherin Ellena Stichter. Beide gehören dem örtlichen Heimatverein und der Donnerstags-Fahrradgruppe an.

(off)