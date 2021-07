Vorfall in Viersen : Zweijährige bei Unfall verletzt

Viersen Auf einem Radweg in Viersen ereignete sich der Unfall, bei dem ein Mädchen leicht verletzt wurde. Das Kind saß in einem Fahrradsitz, die Mutter stürzte. Auch ein Hund war beteiligt.

Als sie einem Hund ausweichen wollte, ist eine Pedelecfahrerin am Montagmorgen in der Viersener Innenstadt gestürzt. Im Fahrradsitz saß ihre zweijährige Tochter, die, wie eine Polizeisprecherin berichtete, einen Helm trug und den Sturz mit leichten Verletzungen überstand. Ein freilaufender Hund sei gegen 8.10 Uhr plötzlich auf den Radweg der Lindenstraße gelaufen, auf dem die 30-jährige Viersenerin in Richtung Busbahnhof fuhr. Nach Polizeiangaben kümmerte sich der 80-jährige Hundehalter, der in dieselbe Richtung unterwegs war, nach dem Sturz um Mutter und Tochter.