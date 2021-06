In Viersen : Radlerin verletzt, Unfallverursacher fährt weiter

Süchteln Der Unfall ereignete sich am Mittwoch in Süchteln, ein weißer Kastenwagen soll beteiligt gewesen sein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine 62-jährige Pedelec-Fahrerin ist am Mittwoch an der Grefrather Straße in Süchteln einem weißen Kastenwagen ausgewichen und dabei gestürzt. Die Viersenerin verletzte sich nach Polizeiangaben leicht, der Unfallverursacher flüchtete. Zwischen 10.30 und 11 Uhr war die 62-Jährige mit ihrem Pedelec auf dem Radweg unterwegs. Als sie an der Einfahrt zu einem Blumengeschäft vorbeifahren wollte, kam der weiße Kastenwagen und bog in diese Einfahrt ein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die Viersenerin stark und stürzte. Am Fahrrad entstand Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02162 3770.