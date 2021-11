Unfall in Nettetal : Pedelecfahrerin schwer verletzt

Nettetal Eine 82-jährige Radfahrerin wird bei einem Unfall am Sonntag in Kaldenkirchen schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei übersah sie die Vorfahrt eines Pkw.

(hb) Schwer verletzt hat sich am Sonntag eine 82-jährige Pedelec-Fahrerin beim Zusammenstoß mit einem Auto. Gegen 17.10 Uhr fuhr die Frau aus Kaldenkirchen mit ihrem Pedelec auf der Grenzwaldstraße in Richtung Kehrstraße. An der Kreuzung zur Severusstraße wollte sie geradeaus weiterfahren. Wie die Polizei mitteilte, missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw, der in Richtung Van-Alpen-Straße fuhr. Der 32-jährige Autofahrer konnte den Zusammenstoß nicht verhindern.