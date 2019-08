Unfall in Niederkrüchten : Pedelecfahrer (70) bei Sturz verletzt

Unfall in Niederkrüchten

Der MMann kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Foto: dpa/Nicolas Armer

Niederkrüchten Der Mann stürzte aus ungeklärter Ursache, wie die Polizei mitteilt.

(busch-) Ein 70-jähriger Pedelecfahrer aus Düsseldorf ist nach einem Unfall in Niederkrüchten im Krankenhaus behandelt worden. Der Mann stürzte nach Angaben der Polizei am Donnerstag gegen 16.25 Uhr, als er auf der Dilborner Straße aus Richtung Niederkrüchten-Elmpt in Richtung Brüggen unterwegs war. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf freier Strecke zu Fall.