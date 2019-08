Unfall in Viersen : 82-Jähriger fährt mit Pedelec gegen Auto

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Ein 82-Jähriger hat sich am Mittwochnachmittag bei einem Unfall mit seinem Pedelec in Viersen-Süchteln verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Süchtelner gegen 17.40 Uhr auf dem Heidweg. Er war in Richtung der Josef-Steinbüchel-Straße unterwegs.

Nach Polizeiangaben geriet er in Höhe der Hausnummer 35 gegen ein geparktes Auto und kam zu Fall. Der Senior verletzte sich leicht.

(RP)