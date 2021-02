Vorfall in Schwalmtal-Waldniel : Pedelec-Fahrerin prallt mit Auto zusammen

Schwalmtal Laut Polizei hat eine Autofahrerin am Kreisverkehr Ungerather Straße/Weiherstraße eine Pedelecfahrerin übersehen, die in den Kreisverkehr einbiegen wollte.

Am Sonntag ist eine Schalmtalerin (74), die mit ihrem Pedelec unterwegs war, bei einem Unfall leicht verletzt worden. Dies teilte die Polizei mit. Gegen 11 Uhr war eine 62-Jährige mit ihrem Wagen am Lüttelforster Weg in Richtung Ungerather Straße unterwegs, am Kreisverkehr wollte sie weiter in Richtung Weihersstraße fahren, hielt dort zunächst an und ließ zwei von links in den Kreisverkehr einfahrende Radler einbiegen. Beim Anfahren übersah sie laut Polizei die dritte Pedelec-Fahrerin. Beim Zusammenprall stürzte die Frau, ein Rettungswagen brachte sie zur ambuanten Behandlung in ein Krankenhaus.