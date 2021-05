Radfahrer beim Abbiegen angefahren : Pedelec-Fahrer wird in Brüggen schwer verletzt

Pedelec-Fahrer wird in Brüggen schwer verletzt

Brüggen Wieder ein Fehler beim Abbiegen: Auf der B221 stieß ein Auto an der Kreuzung Boisheimer Straße mit einem Pedelec zusammen. Der Autofahrer hatte nach Angaben der Polizei den Radfahrer übersehen.

Ein 83-jähriger Pedelec-Fahrer wurde am Samstag bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt. Gegen 10 Uhr fuhr ein 54-Jähriger aus Brüggen mit seinem Auto über die B 221 aus Richtung Bracht kommend und wollte an der Kreuzung von B 221 und Boisheimer- und Borner Straße nach links in Richtung Born abbiegen. Nach Angaben der Polizei übersah er den auf der B 221 entgegenkommenden 83-Jährigen aus Niederkrüchten, es kam zum Zusamenstoß.