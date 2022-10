Bekannter Brüggener hat Geburtstag : Brüggener Urgestein feiert Geburtstag

Brüggen Paul Offermanns feiert am 21. Oktober seinen 70. Geburtstag. Bekannt ist er als ehrenamtlich Aktiver, etwa im Gemeindesportverband und in vielen Vereinen.

Paul Offermanns feiert am 21. Oktober seinen 70. Geburtstag. Zunächst tätig als Industriefachwirt bei Rösler Draht und IHK-Ausbilder, danach als freiberuflicher Journalist, hat sich der vielfältig Interessierte und in vielen Vereinen Aktive einen festen Platz im Gemeindeleben erobert. Fast täglich ist er mit dem Rad und dem Handy zum Fotografieren unterwegs, gern am Borner See, seinem liebsten Motiv. Mit Ehefrau Marita, Ökotrophologin, hat Offermanns zwei erwachsene Söhne; ist stolzer Großvater dreier Enkel. Das seit 46 Jahren verheiratete Paar bewohnt ein markantes Haus im Golddorf Born: die Restauration von Franz Seulen. Bekannt ist Offermanns, selbst Läufer im OSC Waldniel, als Ehrenamtler, etwa als langjähriger Vorsitzender des Gemeindesportverbands oder Mitglied der Heimatfreunde Born. Oft trifft man ihn nicht nur bei Sport- und Karnevalsveranstaltungen, sondern auch bei Schützenfesten, denn Offermanns schreibt regelmäßig für die Rheinische Post, gehört zum „Patschel-Team“, ist beim Literaturherbst aktiv oder stellt Fotos aus. Nicht nur zu seinem Geburtstag schätzt er gutes Essen, insbesondere Eis. busch-/Foto: off