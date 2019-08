Beliebter Grenzland-Otter : „Patschel“ im Verkauf: Erste Lesung am 30. August

Brpggen Im Abstand von einer Woche wird an Originalschauplätzen aus dem „Patschel“-Roman gelesen.

Die Neuauflage des Romans „Patschel“ ist jetzt in den örtlichen Buchhandlungen erhältlich. „Wir haben in der vergangenen Woche mit der Verteilung begonnen“, sagt René Bongartz, Initiator der unterschiedlichen Projekte zum Patschel-Jahr und der Neuauflage des Buches.

Die Auflage des Romans liegt bei tausend Stück, die Nachfrage ist laut Bongartz bereits so groß, dass teilweise nachgeliefert werden muss. „In der Brüggener Buchhandlung am Kloster ist ,Patschel’ bereits ausverkauft“, sagt Bonagrtz. Auch in der Viersener Buchhandlung im Kaiser-Eck gibt es nur noch ein Exemplar. Anders habe es bei den Vorbestellungen ausgesehen: Da sei das Interesse geringer als erwartet gewesen, so Bongartz. Die Neuauflage basiert auf dem Original von Heinrich Malzkorn aus dem Jahr 1949, die Rechtschreibung wurde aktualisiert. Außerdem enthält das Buch Bilder und 160 Fotos, die Alltag, Gewohnheiten, Pflanzen und Tiere im Zeitraum von 1920 bis 1930 erklären.