Bethanien Kinderdorf Schwalmtal : Zu Pfingsten Heißluftballon in der Kapelle

Pater Manuel Merten OP erinnert sich gerne an seine Zeit in Bethanien. Foto: Bethanien Kinderdorf

Schwalmtal Pater Manuel Merten feiert sein 50-jähriges Priesterjubiläum. 1966 kam er als Student ans Kinderdorf und blieb für viele Jahre in Waldniel. Dort entstand 1956 das erste deutsche Bethanien-Kinderdorf.

Eigentlich sollte es nach dem Praktikum weiter gehen, doch irgendwie blieb er hängen. Damals gab es noch die Fachschule für Heimerziehung unter Leitung der Dominikanerinnen von Bethanien in Waldniel. Und als er 1970 zusätzlich zum Studium der Theologie sein Lehramtsstudium für die Fächer Deutsch, Mathematik und Religion abschloss, unterrichtete er Deutsch in Waldniel. „Später fiel noch jemand für Politik und Geschichte aus“, so der heute 75-Jährige. „Das habe ich dann ebenfalls übernommen.“

Auch seine Primiz, die erste Messe nach der Priester-Weihe, feierte er im Kinderdorf. In seiner Zeit im Kinderdorf hielt er viele Familiengottesdienste. Die Vorbereitungen dafür erledigte er zunächst mit den Jahrespraktikanten. Später entstand ein richtiger Arbeitskreis. „Wir haben wunderbare Messen gefeiert. An eine Geschichte erinnere ich mich besonders gerne zurück. Es war Pfingsten und es gab noch die DDR. Damals kam es überall in den Nachrichten: Eine Gruppe flüchtete mit einem Heißluftballon in den Westen. Wir feierten damals eine Messe mit dem Thema ‚Geist, der in die Freiheit trägt‘. Wir bauten einen richtigen Heißluftballon und ließen ihn in der Kapelle hochsteigen. Das war unglaublich.“