Neue Smartphone-Betrugsmasche Vorsicht, Quishing! Wie Gangster mit QR-Codes Ihre Passwörter stehlen

Zahlreiche Ladesäulen im Kreis Viersen werden von der NEW betrieben. Schon seit einigen Jahren kann hier per QR-Code bezahlt werden. Auf Anfrage der Redaktion, ob es hier schon zu Betrugsversuchen kam, antwortet Pressesprecherin Jasmin Konietzny: „An der von uns betriebenen Ladeinfrastruktur sind uns bisher keine Fälle bekannt.“ Sollten kriminelle Aktivitäten beobachten werden, werde die NEW Kunden warnen, heißt es weiter. Konietzny sagt: „Wir raten Kund:innen an, beim Scannen darauf zu achten, dass sie in der Webbrowser-Anwendung auf der NEW-Webseite landen. Diese ist durch das Design zu erkennen.“