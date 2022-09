Partys am Parkplatz in Waldniel : „Wir werden um den Schlaf gebracht“

Insbesondere in der Nacht wird der Parkplatz an St. Michael von feiernden, auch grölenden Menschen besucht, beschwert sich ein Anwohner. Er hat jetzt Unterschriften wegen der Ruhestörung gesammelt. Foto: Daniela Buschkamp

Schwalmtal Anwohner rund um den Parkplatz an St. Michael sind verärgert und enttäuscht: Immer wieder finden dort laute Treffen in der Nacht statt, zurückbleiben leere Flaschen. Beschwerden waren erfolglos. Was die Verwaltung sagt.