Gemeinde-Partnerschaft : Brüggen und Beesel haben geheiratet

Weiße Tauben, Musik und lockere Atmosphäre: So wurde die offizielle Partnerschaft zwischen der niederländischen Gemeinde Beesel und der Gemeinde Brüggen besiegelt. Die Fraktionen freuen sich auf gute Zusammenarbeit.

Seit mehr als 25 Jahren arbeiten die Gemeinden Brüggen und Beesel in vielen Bereichen zusammen. Nun wurde am Europatag, 9. Mai, die strategische und grenzüberschreitende Partnerschaft auch auf dem Papier besiegelt. Bei einer Feier an der Grenze beider Länder, am Weißen Stein im Brachter Wald, wurden die Unterschriften unter den Partnerschaftsvertrag gesetzt.