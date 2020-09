Kommunalwahl 2020 : Die Linke will Wahl anfechten

Viersen Anlass ist die Veröffentlichung einer vierseitigen Beilage der Kreisverwaltung in einem Anzeigenblatt eine Woche vor der Landratswahl. Der Landrat betont: Die Seiten seien „völlig frei von Wahlwerbung“.

Die Partei Die Linke wird die Wahl von Andreas Coenen anfechten. Das kündigte Sprecherin Britta Pietsch am Mittwoch an. Landrat Andreas Coenen (CDU) kandidiert am Sonntag für eine zweite Amtszeit. Die Linke wirft ihm vor, eine Beilage der Kreisverwaltung in einem Anzeigenblatt eine Woche vor dem Wahltermin für Wahlkampfzwecke genutzt zu haben, Coenen dementiert das.