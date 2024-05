Parks in Viersen Wie der Gingko-Baum nach Viersen kam

In den mächtigen kanadischen Mammutbaum im Casinogarten sei vor Jahren der Blitz eingeschlagen. Daraufhin musste er gekürzt werden. Kann man noch gut erkennen, wenn man den Blick hebt. Was man gar nicht immer tun muss, denn die Rinde der Bäume ist schon ausgesprochen spannend. „Die meisten Bäume kann man am Stamm erkennen, da muss man gar nicht hochschauen“, so die Fachfrau. Wenn man sich denn auskennt. Die Rinde des exotischen Mammutbaums ist weich und kann bis zu 60 Zentimeter dick werden.