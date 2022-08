Brauchtum in Viersen-Süchteln : Parkplatz an der Tönisvorster Straße wegen Kirmes gesperrt

Bald ist wieder Herbstkirmes in Süchteln. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Süchteln Von Samstag bis Dienstag, 3. bis 6. September, findet auf dem Parkplatz an der Tönisvorster Straße in Süchteln die Herbstkirmes statt. Der Aufbau der Kirmes beginnt bereits an diesem Mittwoch, 31. August.

Der Parkplatz wird deshalb gesperrt.

Autos dürfen dort nicht mehr parken oder fahren. Die Stadt Viersen bittet Verkehrsteilnehmer dringend, die Sperre zu beachten. Alle Fahrzeuge, die den Aufbau der Kirmes behindern, werden abgeschleppt.

Ebenfalls ab Mittwoch,

31. August, wird die Zufahrt zur Anne-Frank-Straße von der Tönisvorster Straße gesperrt. Die Einbahnstraßenregelung der Anne-Frank-Straße wird im Bereich zwischen Tönisvorster Straße und Mittelstraße aufgehoben. Damit ist das St.-Irmgardis-Krankenhaus über Ober- und Mittelstraße zu erreichen. Die Einschränkungen gelten bis Mittwoch, 7. September.

Die Freigabe erfolgt nach dem Abbau der Kirmes und der Reinigung des Parkplatzes.

(mrö)