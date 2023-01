Verkehrsversuch in Viersen Parkbuchten werden zu Sitzgelegenheiten

Hintergedanke: Eine Straße kann mehr sein als nur eine Reihe von Stellplätzen — Flaniermeile, Treffpunkt für die Nachbarschaft, Raum zum Genießen von Speisen und Getränken, Spielraum für Kinder. Um dieses Potenzial sichtbar zu machen, werden entlang der südlichen Hauptstraße in Höhe der Kreuzung Bahnhofstraße und im Einmündungsbereich der Wilhelmstraße sogenannte Stadt-Terrassen in einigen Parkbuchten aufgestellt. An sechs Standorten werden die Module ausschließlich auf solchen Flächen errichtet, die derzeit als Stellplätze für Autos dienen. Deren vorübergehende Umwidmung zu teils begrünten Verweilstätten, Orten der Kommunikation oder sicheren Fahrradabstellmöglichkeiten soll Anwohnern ebenso wie Gewerbetreibenden und Gastronomen alternative, erweiterte Nutzungsmöglichkeiten für „ihre“ Straße aufzeigen.