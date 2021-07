Parents for Future in Viersen : Mahnwache für den Klimaschutz

Parents for Future in Viersen

Mahnwache von "Parents for Future" vor dem Umweltausschuss der Stadt Viersen am 1. Juli 2021 Foto: Nadine Fischer

Mit ihrer Mahnwache kurz vor der Sitzung des Klima- und Umweltausschusses im Viersener Forum haben die „Parents for Future“ am Donnerstagnachmittag ihre Forderung untermauert: Die Stadt Viersen soll am Solarwettbewerb „Wattbewerb“ teilnehmen. Dabei geht es darum, welche Stadt es am schnellsten schafft, ihre installierte Photovoltaik-Leistung zu verdoppeln. SPD und Grüne hatten beantragt, Viersen solle sich beteiligen – die Parents unterstützten den Antrag. In der Sitzung sollte darüber entschieden werden. Die Verwaltung hatte zuvor mit Verweis auf Personalmangel empfohlen, nicht mitzumachen. Text/Foto: naf