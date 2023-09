Parents for Future Kreis Viersen Mit Demos und Vorträgen für besseres Klima

Die Bürgerbewegung „Parents for Future“ will dezent demonstrieren. Am vergangenen Wochenende ging sie an der Freiheitsstraße in Viersen bei Grün für die Fußgänger mit Plakaten auf die Straße, bei Rot wieder auf den Bürgersteig, erklärt Jens Helfer von der Bürgerbewegung: „Trotzdem wurde uns Gewalt angedroht. Wir lassen uns davon aber nicht abschrecken und sind am Samstag, 9. September, ab 11 Uhr wieder an der Freiheitsstraße.“