Baugebiet in Viersen Ein Parkhaus für die alte Papierfabrik

Bauzäune stehen noch und auch der Erich-Sanders-Weg ist noch eine unasphaltierte Buckelstrecke, wenn von der Grefrather Straße aus auf das Gelände der alten Papierfabrik abgebogen wird. Aber ansonsten ist auf dem insgesamt 63.000 Quadratmeter großen Grundstück in den vergangenen zwei Jahren viel passiert, nachdem die Viersener Peter Zaum und Hans Wilhelm Janissen als Investoren in Erscheinung getreten sind. Wobei die Fläche als solches zweigeteilt ist. Auf 38.000 Quadratmeter Fläche bewegen sich die Investoren, 25.000 Quadratmeter wurden veräußert. Auf dieser Fläche hat die Compassio Rheinland als Träger ein Seniorenheim mit vier Wohneinheiten für 80 Bewohner sowie 72 Wohnungen in Service gebaut. Am 1. März geht die Wohnanlage am Fritzbruch, wie sie nun heißt, an den Start. Dazu gehört auch im Haupthaus eine Tagespflege.