Zeugensuche in Viersen : Jugendliche zünden eine Palme vor einem Restaurant an

Ein Zeuge gab an, zwei Jugendliche bei der Tat beobachtet zu haben. Die Polizei bittet um weitere Hinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Die Polizei sucht weitere Zeugen, die am Mittwoch gegen 22.30 Uhr einen Vorfall auf Höhe eines Restaurants an der Dülkener Straße in Viersen beobachtet haben.

Dort steckten nach Polizeiangaben mutmaßlich zwei Jugendliche mit einer Feuerzeugflamme eine Palme an und liefen weg. Sie seien einem Zeugen aufgefallen. Der Mann habe den Brand mit Wasser gelöscht.

Er habe die Jugendlichen auf etwa 16 bis 18 Jahre geschätzt, sie hatten ihm zufolge gebräunte Haut und dunkle Haare mit Mittelscheitel. Hinweise: Telefon 02162 3770.

(naf)