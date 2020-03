Hobbyzüchter aus Schwalmtal : Paar lebt im eigenen Reptilien-Zoo

Schwalmtal Melanie und David Meyer aus Schwalmtal-Amern leben mit 80 Reptilien unter einem Dach. Sie planen, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Sie helfen Feuerwehrleuten, sich auf Tierrettungen vorzubereiten.

23.000 Kilowatt pro Stunde an Strom verbraucht die Tierhaltung im Jahr. „Jeder, der sich ein Tier anschaffen möchte, muss wissen, dass die Stromkosten die Haltung teuer machen“, sagt Melanie Meyer (40). Etwa der Bindenwaran hat ein Wasserbecken in seiner Anlage, manche Tiere benötigen eine konstante Temperatur unter einer Lampe von 45 Grad Celsius. Klettermöglichkeiten und ausreichend Platz – jedes Tier hat besondere Bedürfnisse.

Außerdem sei eine Zusammenarbeit mit Philippe Niebling von der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Viersen entstanden, der auch in der Freiwilligen Feuerwehr in Amern aktiv ist. So erfuhren die Feuerwehrleute kürzlich Wissenswertes zum Umgang mit Reptilien. Dies kann helfen, wenn sie entlaufene Tiere einfangen müssen. David und Melanie Meyer planen, eine Reptilienauffangstation für Fundtiere in der Region zu ermöglichen.