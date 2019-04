Neu in Overhetfeld : Vom Stübchen zum Restaurant

NIEDERKRÜCHTEN In Overhetfeld öffnet am Gründonnerstag ein neues Restaurant im ehemaligen „Et Stübchen“.

(jos) In der früheren Gaststätte „Et Stübchen“ in Overhetfeld hat sich einiges getan – innen wie außen. Die Fassade erstrahlt in frischem Weiß, und in der Küche steht ein neuer Koch am Herd: Christoph Krupa. Von 2004 bis 2009 kochte er bereits im „Fischerstübchen“ in Brempt. Nach einigen Jahren als angestellter Koch wagt Krupa nun mit dem „Restaurant Christoph“ den Sprung in die Selbstständigkeit. Am Gründonnerstag, 18. April, ist Eröffnung.