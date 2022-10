Shopping in den Niederlanden : Wie Roermond und Venlo Kunden-Magneten wurden

Brückentag am Montag, Feiertag am Dienstag - das Designer Outlet Roermond erweitert seine Öffnungszeiten. Dort kann man bei frühlingshaften Temperaturen einkaufen. Foto: DOC Roermond

Kreis Viersen Die niederländischen Shoppingcenter rüsten sich für einen großen Andrang am 1. November. Das Designer-Outlet Roermond erweitert seine Öffnungszeiten. Was macht Venlo und Roermond so anziehend?

Akute Outleteritis – diese Diagnose konnte man der Region im Dreiländereck von Deutschland, Niederlande und Belgien zur Jahrtausendwende stellen. Denn sowohl in Roermond, als auch in Hückelhoven und im belgischen Maasmechelen scharrten Investoren mit den Hufen, um unter dem Begriff Outlet-Center Konsumtempel größeren Ausmaßes zu errichten. Ob den Vorhaben Erfolg beschieden sein würde, stand damals in den Sternen. Wer sich am Feiertag 1. November auf die Autobahn 52 begibt, wird schon etliche Kilometer vor der Grenze feststellen: Die Rechnung ist vor allem für das Designer-Outlet in Roermond aufgegangen. Des großen Andrangs aus Deutschland wegen sind die Öffnungszeiten dort auf 9 bis 22 Uhr verlängert, am 31. Oktober von 9 bis 21 Uhr.

Als Roermonds Bürgermeister Kaiser und J.W. Kaempfer, Boss des angloamerikanischen Konzerns BAA McArthur Glen, im November 2001 auf dem Gelände einer ehemaligen Kaserne an der N280 an Roermonds Stadtrand Spaten in den Boden rammten und damit den Baustart symbolisch vollzogen, beobachteten Einzelhändler am Niederrhein das mit Sorge. Von einer Investitionssumme von 150 Millionen D-Mark war in Roermond die Rede, und das war nur für einen ersten Bauabschnitt mit 66 Läden und sieben Restaurants gedacht.

Weitere Expansion war aber schon geplant: 2005, 2011 und 2017 wurde ausgebaut, heute sind mehr als 180 Läden auf dem riesigen Gelände zu finden.