„Ostergarten“ in Viersen Mit Jesus beim letzten Abendmahl sitzen

Die kleinen Räume in den Seitenschiffen vermitteln die Atmosphäre zum Beispiel des Abendmahls: Der Tisch ist mit Matzen und Krügen gedeckt, die Gäste hocken sich an den Tisch, wo schon zwei Holzfiguren sitzen: Judas und Jesus. Die Teilnehmer stempeln ihren Fingerabdruck in eine auf einer Karte aufgedruckten Traube, die an einer Rebe aufgehängt wird. Jeder wird einbezogen: bekommt einen Stein als Symbol für die Schwere von Verurteilung in die Hand gelegt, darf das „Kreuzige ihn“ laut in ein Mikrofron sprechen, darf einen Nagel in ein Kreuz schlagen als Symbol für das tägliche Festgenagelt-Sein. Kann vor einem Sarg und einer Urne über den Tod nachdenken und seine Vorstellung von der Auferstehung an die Grabeshöhle aus Kartons aufkleben. Die österliche Geschichte wird in die Jetztzeit geholt, sie wird körperlich spürbar, wenn man sich seinen Weg durch eng gehängte schwere Stoffe suchen muss. Eine außergewöhnliche Erfahrung.