Viersen : Osterfeuer: Nach der Kirche oder auch auf dem Reithof

Viersen In Viersen wird das Brauchtum des Osterfeuers an verschiedenen Stellen gepflegt.

In mehreren Pfarr- und Kirchengemeinden werden in der Osternacht die traditionellen Osterfeuer angezündet. So lädt beispielsweise die evangelische Kreuzkirchengemeinde nach dem Ostergottesdienst (Beginn: 22.30 Uhr in der Kreuzkirche an der Hauptstraße) zum Beisammensein am Osterfeuer ein.