Angebot in Viersen : Osterferien-Programm! Hier gibt‘s noch freie Plätze für Kinder

In den Osterferien wird in Viersen auch gebastelt. Foto: Sally Stamm

Viersen In den Osterferien können sich Kinder in Viersen draußen austoben oder drinnen kreativ werden. Wo noch eine Anmeldung möglich ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Jugendcafé Ett in Dülken organisiert für kreative Köpfe in den Osterferien von Montag, 11. April, bis Donnerstag, 14. April, Ferienspiele für Sechs- bis Zwölfjährige. Neben Spiel-, Mal- und Bastelaktionen können die Mädchen und Jungen an interaktiven Gruppenspielen teilnehmen, Musik machen und Hörspiele produzieren. Von den 15 Plätzen bietet das Programm noch Platz für 13 Interessenten. Die Teilnahmegebühr für die viertägigen, barrierefreien Ferienspiele beträgt 15 Euro. Treffpunkt ist beim Jugendtreff Ett an der Viesener Straße 41. Anmeldungen können per E-Mail an jz-ett-duelken@ekir.de gesendet werden.

Alles rund um den Frühling Das Thema Frühling steht bei dem Ferienprogramm des Kinder- und Jugendzentrums Alo in Dülken im Vordergrund. Von Dienstag, 19. April, bis Freitag, 22. April, von jeweils 10 bis 15 Uhr, können sich Sechs- bis Zwölfjährige sowohl drinnen als auch draußen austoben. Ob lieber kreativ mit basteln, spielen und werkeln oder mit Fußballspielen draußen, die Mädchen und Jungen haben eine große Auswahl von Aktivitäten. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, an kleineren Ausflügen innerhalb Dülkens teilzunehmen. Zwar sind schon einige Plätze vergeben, doch es haben noch sieben Interessenten die Chance, sich der Ferienaktion anzuschließen. Treffpunkt ist beim Kinder-und Jugendzentrum Alo an der Kettelerstraße 45. Asprechpartner sind per E-Mail an alo@cornelius-und-peter.de oder unter der Telefonnummer 02162 52932 zu erreichen.

Für Sportbegeisterte Der ASV Süchteln veranstaltet von Dienstag, 19. April, bis Freitag, 22. April, eine Sportwoche mit Themen rund um das Osterfest. Neben bekannten Sportarten wie Handball lernen die Kinder auch neue Sportarten kennen wie Flag-Football. Passend zu den Ostertagen sind klassische Spiele wie Eier suchen und Eier bemalen geplant. In dem Workshop lernen die Kinder außerdem, wie sie Desserts selbst machen können und auch Bastelinteressierte haben die Möglichkeit, kreativ zu werden. Treffpunkt ist am Josefshaus, Ostring 33 in Süchteln, von 10 bis 16 Uhr. Optional kann eine Frühbetreuung ab 8 Uhr gebucht werden. Sportkleidung und Hallenschuhe werden täglich benötigt. Die Kosten für die Osterwoche betragen 35 Euro. Interessierte können sich über das Portal der Vereinssoftware des Vereins anmelden, unter portal.verein-software.de. Weitere Ansprechpartner sind per E-Mail an info@asv-suechteln.com oder unter der Telefonnummer 02162 979731 erreichbar.

(RP)