Einzelhandel in Süchteln: Leerstand in Süchteln geht zurück

Süchteln In dem Ortsteil tut sich was: Die Leerstandsquote ist gesunken, die Kaufkraft gewachsen. Beim Ortsgespräch von Werbering und Citymanagement riefen die Gastgeber die Händler auf, neue Ideen zu entwickeln.

Patrick Maassen hat sich unter anderem in Kempen, Krefeld und Düsseldorf nach einem passenden Ladenlokal umgesehen. Gefunden hat er es vor wenigen Monaten in Süchteln. Jetzt fährt der 40-Jährige also freiwillig morgens knapp 30 Kilometer zur Arbeit, von seinem Wohnort Krefeld bis zu seinem Geschäft Jay and Jojo an der Hochstraße. Dort verkauft Maassen zum Beispiel Second-Hand-Kindermode, Spielzeug und Ballons, in denen Geschenke stecken. „Süchteln ist wie ein Dorf, hier sind wirklich noch Menschen ansässig“, sagt er – und das gefällt ihm besser als Innenstädte, in denen sich eine Filiale einer Kette an die nächste reiht. Beim Ortsgespräch des Werberings Viersen aktiv in Süchteln stellte Maassen sich jetzt als neues Mitglied vor. Auch der Leerstand im Ortszentrum, das Stadtradeln und das integrierte Stadtteilentwicklungskonzept gehörten für die rund 20 Zuhörer in der Residenz Irmgardis zu den Themen des Abends.