Remigiusplatz in Viersen : Viersens früheres Zentrum

Viersen Hier stand einmal Viersens ältestes Rathaus, wurde Recht gesprochen, das imposanteste Gotteshaus der Stadt errichtet. Später brausten Autos über den Remigiusplatz. Seit 30 Jahren ist er für Fahrzeuge gesperrt. Stelen erinnern an die zahlreichen Partnerstädte Viersens. Und Besucher genießen die Atmosphäre.

Schajwan und Mevan Al-Jaf sitzen auf einer Bank auf dem Remigiusplatz, blicken in den blau-weißen Himmel und genießen diesen Tag. Die 24-Jährige singt leise, in der nordkurdischen Sprache Kurmandschi. „Wunderschön“ sei der Platz, sagen beide. Sie sind an diesem Tag aus Erkelenz gekommen. Um sich den Remigiusplatz anzuschauen? „Nein“, sagt der 31-Jährige lächelnd. „Wir haben meinen Cousin besucht. Der betreibt den ,Pizza Lord’“. Jetzt machen sie eine kurze Rast, dann geht’s wieder nach Hause.

Das Traditionscafé Kersken, das Fachärztezentrum, die Deutsche Bank, ein Friseur, eine Boutique, ein Yohgurt-Eis-Laden – eine Mischung aus kleineren und größeren Geschäften haben sich am Remigiusplatz angesiedelt. Seit Oktober 2019 führt auch der Arbeitsweg von Lukas Schabram zum Remigiusplatz, genauer: zur Hausnummer 21. Schabram ist Regionalgeschäftsführer der Barmer, zuständig für rund 40.000 Versicherte in der Region. Ein paar Meter weiter bummeln Alois und Marion Schneider Eis essend an den Schaufenstern entlang. Das Ehepaar ist aus der Eifel an den Niederrhein gezogen, lebt seit einem Jahr in Viersen. „Ich habe hier Kurse im Rahmen von ,Sport für betagte Bürger’ gegeben“, berichtet Marion Schneider. „Und hier in Viersen gefiel es mir so gut, dass wir dann hierher gezogen sind.“ Mindestens einmal die Woche ist das Ehepaar auf dem Remigiusplatz. „Zum Kirchgang.“