Wilde Müllkippe in Viersen : Ordnungsamt bittet um Hinweise

Alte Fenster und weiteres Material, das offenbar aus einer grundlegenden Haus- oder Wohnungssanierung stammt, ist auf einem Feldweg im Bereich Loosen abgelagert worden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes haben sich heute, 10. September 2019, um die wilde Müllkippe gekümmert. Aufgrund der Menge dürfte der Müll mit einem Lastwagen dorthin gebracht worden sein. Der Fachbereich Ordnung und Sicherheit der Stadtverwaltung bittet um Hinweise. Angesprochen sind Menschen, die im Bereich Loosen nahe der Überführung über die Autobahn A61 etwas beobachtet haben. Ebenso erwünscht sind Hinweise, woher die Abfälle stammen könnten. Insbesondere die ausgebauten Fenster könnten hier ein Anhaltspunkt sein. Hinweise bitte an das städtische Ordnungsamt unter der Telefonnummer 02162 101612 oder per E-Mail an ordnungsangelegenheiten@viersen.de. Foto: Stadt Viersen