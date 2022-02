Freizeit in Brüggen : Option für legales Schwimmen im Dahmensee sichern

Die Gemeindeverwaltung Brüggen plant perspektivisch ein Freibad in einem Teilabschnitt des Dahmensees. Foto: Fiona Schultze/Fiona schultze

Grenzland Der Rat wird sich in seiner Sitzung am Donnerstag, 17. Februar, mit dem Entwurf des „Landschaftsplans Grenzwald/Schwalm“ beschäftigen. Denn dieser betrifft in einem Punkt die Pläne für ein Naturfreibad am Dahmensee.