Brüggen : Optimaler Start in die Ferienzeit

Ferienstartparty vor dem Brüggener Rathaus. Foto: Markus Rick (rick)

In Brüggen konnten die Kinder am letzten Schultag in die Sommerferien hopsen. Auf dem Kreuzherrenplatz im Schatten der Pfarrkirche hatte der Werbering zum Kinderferienstart eine große Hüpffläche aufgebaut, es gab Bastel- und Malaktionen.

